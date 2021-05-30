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Нурмагомедов: у меня не было никакого разочарования в Чимаеве

Нурмагомедов: у меня не было никакого разочарования в Чимаеве
Игорь Брагин
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал конфликт с Хамзатом Чимаевым.

«У меня не было никакого разочарования в Чимаеве. Я этого человека никогда не видел. Мы с ним пару раз общались по телефону. Знаете, разочарование бывает, когда чего-то ждёшь от человека, какой-то отдачи. Но я от Чимаева никогда и ничего не ждал. Если он так считает, пусть пишет, это его право. Все вопросы уже к нему. Если я его встречу вряд ли подойду. Если бы Хамзат сказал, как Лобов, что я „ссыкло“, думаю, в таких ситуациях в любом случае надо спрашивать с человека. Но если он говорит о победе в ключе „порвёт“ или что-то такое, я не считаю, что нужно подходить разбираться. Когда же есть оскорбления, надо спрашивать», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире в «Инстаграме» назвал Нурмагомедова проектом UFC, а Чимаев оставил комментарий про Хабиба: «Мы и его порвём, если он захочет».

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