Абдель-Азиз: Джейк Пол сразится с Чейлом Сонненом, победитель боя — с Майком Тайсоном
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Менеджер Али Абдель-Азиз отреагировал на информацию о том, что бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Тайрон Вудли проведёт боксёрский поединок с боксёром и видеоблогером Джейком Полом. Ранее об этом сообщил журналист Майк Коппинджер.
«Слухи не соответствуют действительности. Следующий бой Джейк Пол проведёт против Чейла Соннена, а победитель встретится с Майком Тайсоном. Никто не знает лучше меня об этих переговорах. Я расскажу вам всё как есть», — написал Абдель-Азиз на своей странице в «Твиттере».
На счету Джейка Пола три победы в трёх боях на профессиональном ринге. В последнем поединке, состоявшемся в апреле 2021 года, он нокаутировал бывшего бойца смешанных единоборств Бена Аскрена.
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