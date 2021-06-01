Абдель-Азиз: Джейк Пол сразится с Чейлом Сонненом, победитель боя — с Майком Тайсоном

Менеджер Али Абдель-Азиз отреагировал на информацию о том, что бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Тайрон Вудли проведёт боксёрский поединок с боксёром и видеоблогером Джейком Полом. Ранее об этом сообщил журналист Майк Коппинджер.

«Слухи не соответствуют действительности. Следующий бой Джейк Пол проведёт против Чейла Соннена, а победитель встретится с Майком Тайсоном. Никто не знает лучше меня об этих переговорах. Я расскажу вам всё как есть», — написал Абдель-Азиз на своей странице в «Твиттере».

На счету Джейка Пола три победы в трёх боях на профессиональном ринге. В последнем поединке, состоявшемся в апреле 2021 года, он нокаутировал бывшего бойца смешанных единоборств Бена Аскрена.