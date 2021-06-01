Стерлинг: я бы не согласился на реванш с Петром Яном. Но хочу заткнуть этого клоуна

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг заявил, что не согласился бы на матч-реванш с Петром Яном, если бы всё зависело от него самого.
«Технически я чемпион. Если бы всё зависело от меня, я бы выбрал другого соперника. Но осталось незаконченное дело, и нужно разобраться с ним правильно.
Я хочу развеять все сомнения и по-настоящему заткнуть этого клоуна (Яна. — Прим. «Чемпионата»), показать ему, что есть разные уровни», — приводит слова Стерлинга MMA News.
Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.
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