Долидзе раскритиковал Чимаева за слова в адрес Хабиба

Грузинский боец UFC в полутяжёлом весе Роман Долидзе высказался о словах бойца Хамзата Чимаева в адрес экс-чемпиона лиги Хабиба Нурмагомедова. Напомним, Чимаев заявил, что «порвёт» Хабиба, если тот захочет боя, после чего многие раскритиковали Хамзата.

«Трэш-ток. Я, как кавказец, считаю это категорически неприемлемым и неправильным. Хабиб доказал своё чемпионство делом. Как бы там ни было, он – спортсмен, который не проиграл. Считаю, что это как минимум некрасиво, тем более в такое время, когда человек является кумиром для многих людей, стараться его как-то ущипнуть. Тем более, такие высказывания от спортсмена, который находится на несколько весовых категорий выше, выглядят несколько странными. Это было бы нормально слышать от какого-то рядового болельщика, который не понимает, что такое весовые категории. Я за этим тоже не следил, но случайно узнал. У нас один менеджер – Али Абдель-Азиз, и я случайно как-то получил эту информацию и сразу же набрал его и поинтересовался, что происходит, почему такие разговоры. Ну никак не ожидал я такого. Все были удивлены и не поняли, почему так произошло. Но, как я и говорил, прежде всего, причина в желании заявить о себе. Может быть, он думает, что о нём забыли, и он хочет о себе напомнить.

Бой с Абубакаром Нурмагомедовым? Я никакого смысла в этом бое тоже не вижу. Более того, я уверен, что этого боя не будет, это всё разговоры. Я лишь пытаюсь понять, зачем нужно было до такого доходить. Хабиб своё дело сделал, ушёл, и ушёл красиво, не проиграв. Он понял, что есть дела, которые на данном этапе жизни важнее. Я уверен, что у него были неплохие предложения заработать хорошие деньги, но он посчитал, что он выше каких-то денежных вознаграждений и хочет заниматься чем-то другим. Зачем нужно было его так ковырять, это для меня было непонятно. И я уверен, что этого боя не будет, Хамзат хочет оставаться в 84 килограммах. Давайте пока посмотрим, как он будет выступать дальше, и только после этого будем разговаривать. Я думаю, что он хороший спортсмен, я ни в коем случае не преуменьшаю его заслуги, но ему ещё много чего нужно доказать. Сначала надо далеко прыгнуть, а потом уже смотреть», — сказал Долидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.