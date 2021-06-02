Президент UFC назвал лучшего бойца вне зависимости от весовой категории

Президент UFC Дана Уайт рассказал, кто, по его мнению, является лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. По мнению Уайта, этого звания достоин обладатель пояса в полусреднем весе Камару Усман.

«Согласен с вами, сто процентов. Камару Усман — лучший боец в мире вне зависимости от весовой категории», — приводит слова Уайта Sports Illustrated.

Также президент UFC рассказал, что следующим соперником Усмана станет американец Колби Ковингтон, который ранее уже проигрывал ему.

«Мы работаем кое над чем для него. Речь идёт о сентябре — во всяком случае, бой точно будет осенью. Он сразится с Колби Ковингтоном», — добавил Уайт.

Усман занимает второе место в сводном рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, уступая лишь бывшему обладателю пояса в полутяжёлом весе Джону Джонсу.