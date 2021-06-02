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Андре Уорд поможет Вудли в подготовке к поединку с Джейком Полом

Андре Уорд поможет Вудли в подготовке к поединку с Джейком Полом
Александр Кожевников
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Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Андре Уорд будет помогать Тайрону Вудли в подготовке к поединку с блогером Джейком Полом. Об этом сообщает BoxingScene со ссылкой на слова Вудли.

Бой Пола и Вудли состоится 28 августа. Спортсмены проведут восемь раундов в 10-унциевых перчатках.

На счету Джейка Пола три победы в трёх боях на профессиональном ринге. В последнем поединке, состоявшемся в апреле 2021 года, он нокаутировал бывшего бойца смешанных единоборств Бена Аскрена.

Последний бой Тайрон Вудли провёл на турнире UFC 260. Американский спортсмен проиграл Висенте Луке, поединок был завершён уже в первом раунде. Для Тайрона это поражение стало четвёртым подряд. Ранее он проиграл Колби Ковингтону, Гилберту Бёрнсу и Камару Усману. В конце апреля 2021 года боец был уволен из организации.

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