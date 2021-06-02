Андре Уорд поможет Вудли в подготовке к поединку с Джейком Полом

Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Андре Уорд будет помогать Тайрону Вудли в подготовке к поединку с блогером Джейком Полом. Об этом сообщает BoxingScene со ссылкой на слова Вудли.
Бой Пола и Вудли состоится 28 августа. Спортсмены проведут восемь раундов в 10-унциевых перчатках.
На счету Джейка Пола три победы в трёх боях на профессиональном ринге. В последнем поединке, состоявшемся в апреле 2021 года, он нокаутировал бывшего бойца смешанных единоборств Бена Аскрена.
Последний бой Тайрон Вудли провёл на турнире UFC 260. Американский спортсмен проиграл Висенте Луке, поединок был завершён уже в первом раунде. Для Тайрона это поражение стало четвёртым подряд. Ранее он проиграл Колби Ковингтону, Гилберту Бёрнсу и Камару Усману. В конце апреля 2021 года боец был уволен из организации.
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