В Федерации бокса России отреагировали на инцидент с Аветисяном, избившим девушку в Москве

В Федерации бокса России прокомментировали инцидент с российским боксёром Арутюном Аветисяном, избившим девушку в Москве.

«Федерация бокса России проводит проверку по данному происшествию. Мы всегда осуждали насилие, а также любое применение силы вне ринга. По итогам проверки Федерация бокса России вынесет своё решение в адрес данного боксёра», — приводит слова представителя пресс-службы организации ТАСС.

Ранее сообщалось, что Аветисян избил девушку из-за оскорбления в свой адрес. Спортсмен случайно встретил знакомую в магазине. В процессе общения девушка оскорбила спортсмена, назвав его больным, из-за чего он, со слов пострадавшей, начал её душить, а после достал нож и угрожал расправой. Также, как утверждает девушка по имени Алжанат, спортсмен несколько раз ударил её по лицу. Сотрудники полиции приступили к проверке инцидента.