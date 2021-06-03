Непобеждённый российский боксёр избил девушку в Москве

Российский боксёр Арутюн Аветисян избил девушку в Москве. Об этом информирует телеграм-канал 112.

Сообщается, что Аветисян избил девушку из-за оскорбления в свой адрес. Спортсмен случайно встретил знакомую в магазине. В процессе общения девушка оскорбила спортсмена, назвав его больным, из-за чего он, со слов пострадавшей, начал её душить, а после достал нож и угрожал расправой. Также, как утверждает девушка по имени Алжанат, спортсмен несколько раз ударил её по лицу. Сотрудники полиции приступили к проверке инцидента.

На счету Арутюна Аветисяна 13 побед (в том числе восемь нокаутом) в 13 поединках на профессиональном ринге. Последний бой он провёл в мае 2019 года, победив аргентинца Сесара Эрнана Рейносо.