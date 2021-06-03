Вердум отказался от боя с Сайлесом и, вероятно, выбыл из турнира лиги PFL

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум отказался от поединка с Брендоном Сайлесом, сообщает BJ Penn. Бразилец должен был встретится с Сайлесом на турнире PFL 6 25 июня. Причины отказа Фабрисиу остаются неизвестными. Но при этом, сообщается, что ветеран смешанных единоборств, вероятнее всего, вовсе выбыл из числа участников турнира PFL в тяжёлом весе.
Интересно, что новости о выбывании Вердума из числа участников турнира появились почти сразу после того, как он и его предыдущий соперник Ренан Феррейра заговорили о необходимости проведения реванша.
Напомним, что в дебютном поединке в PFL Вердум встретился с Феррейрой. Тогда Фабрисиу досрочно проиграл, но позже бой был признан несостоявшимся, так как незадолго до нокаута рефери не заметил, как Феррейра сигнализировал о том, что сдаётся.
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