Вердум отказался от боя с Сайлесом и, вероятно, выбыл из турнира лиги PFL

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум отказался от поединка с Брендоном Сайлесом, сообщает BJ Penn. Бразилец должен был встретится с Сайлесом на турнире PFL 6 25 июня. Причины отказа Фабрисиу остаются неизвестными. Но при этом, сообщается, что ветеран смешанных единоборств, вероятнее всего, вовсе выбыл из числа участников турнира PFL в тяжёлом весе.

Интересно, что новости о выбывании Вердума из числа участников турнира появились почти сразу после того, как он и его предыдущий соперник Ренан Феррейра заговорили о необходимости проведения реванша.

Напомним, что в дебютном поединке в PFL Вердум встретился с Феррейрой. Тогда Фабрисиу досрочно проиграл, но позже бой был признан несостоявшимся, так как незадолго до нокаута рефери не заметил, как Феррейра сигнализировал о том, что сдаётся.