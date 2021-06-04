В организме Жана Паскаля была обнаружена четвёртая запрещённая субстанция — ЭПО

В организме чемпиона мира по версии WBA Regular в полутяжёлом весе Жана Паскаля была обнаружена четвёртая запрещённая субстанция, сообщает The Ring.

По данным источника, в пробе, которую Паскаль предоставил 14 мая, был обнаружен эритропоэтин (ЭПО). На обнаружение этого вещества требуется больше времени, поэтому результат проверки был предоставлен позже остальных. Напомним, в конце мая стало известно, что в организме Паскаля было обнаружено сразу три запрещённых препарата — эпитренболон, дростанолон и метаболиты дростанолона.

Паскаль уже отстранён от грядущего поединка с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Баду Джеком, от посягательств которого он должен был защищать титул. Паскаль и Джек бились в 2019 году, тогда победу одержал канадец.