Стал известен полный кард Bellator 260

Стал известен полный кард турнира Bellator 260, который пройдёт в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в ночь с 11 на 12 июня мск. В главном бою встретятся украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов и представитель Бразилии Дуглас Лима, обладатель пояса в полусреднем весе. В предварительном карде россиянка Марина Мохнаткина сразится с американкой Амандой Белл. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Дуглас Лима — Ярослав Амосов

Пол Дейли — Джейсон Джексон

Аарон Пико — Эйден Ли

Ванесса Порту — Илара Джоанн

Демаркус Джексон — Марк Леммингер

Предварительный кард

Кайл Крачмер — Леван Чохели

Тайван Клакстон — Джастин Гонсалес

Ник Ньюэлл — Бобби Кинг

Лукас Бреннан — Мэттью Скибицкий

Аманда Белл — Марина Мохнаткина

Алекс Полицци — Густаво Трухильо