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Стал известен полный кард Bellator 260

Стал известен полный кард Bellator 260
Александр Насонов
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Стал известен полный кард турнира Bellator 260, который пройдёт в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в ночь с 11 на 12 июня мск. В главном бою встретятся украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов и представитель Бразилии Дуглас Лима, обладатель пояса в полусреднем весе. В предварительном карде россиянка Марина Мохнаткина сразится с американкой Амандой Белл. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Дуглас Лима — Ярослав Амосов
Пол Дейли — Джейсон Джексон
Аарон Пико — Эйден Ли
Ванесса Порту — Илара Джоанн
Демаркус Джексон — Марк Леммингер

Предварительный кард

Кайл Крачмер — Леван Чохели
Тайван Клакстон — Джастин Гонсалес
Ник Ньюэлл — Бобби Кинг
Лукас Бреннан — Мэттью Скибицкий
Аманда Белл — Марина Мохнаткина
Алекс Полицци — Густаво Трухильо

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