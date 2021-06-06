Результаты и видео боёв турнира UFC Вегас 28

В ночь с 5 на 6 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 28.
Жаирзиньо Розенстрайк победил Аугусто Сакаи техническим нокаутом (раунд 1, 4:59).
Марчин Тыбура победил Уолта Харриса техническим нокаутом (раунд 1, 4:06).
Роман Долидзе победил Лауреано Старополи единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Сантьяго Понзиниббио победил Мигеля Баезу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Грегори Родригес победил Душко Тодоровича единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).
Бой Антонио Арройо и Тома Бриса был отменён по медицинским показаниям.
Монтана Де Ла Роса победила Ариани Липски техническим нокаутом (Раунд 2, 4:27).
Илир Латифи победил Таннера Босера раздельным решением (29-28, 27-29, 29-28).
Муслим Салихов победил Франсиско Триналдо единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Камуэла Кирк победил Маквана Амирхани единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).
Бой Мейсона Джонса и Алана Патрика был остановлен во втором раунде из-за запрещённого тычка в глаз и признан несостоявшимся (NC).
Манон Фирот победила Табату Риччи техническим нокаутом (раунд 2, 3:00).
Шон Вудсон победил Юссефа Залала раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28).
Клаудио Пуэльес победил Джордана Левитта единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
- 7 июня 2021
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