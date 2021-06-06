Александр Поветкин не стал осуждать Флойда Мейвезера за бой с Логаном Полом

Бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе, по версиям WBA и WBC, Александр Поветкин не осуждает экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера за проведение боя с блогером Логаном Полом.

«Если это организуют, людям хочется, почему нет? Они ведь зарабатывают хорошие деньги. Так что в этом нет ничего плохого. Мне такое не предлагали, но если будет хороший бой и интересное предложение, почему бы и нет?» – приводит слова Поветкина Metaratings.

Напомним, поединок Флойда Мейвезера с Логаном Полом состоится в ночь с 6 на 7 июня по московскому времени.

44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.

26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 23 млн пользователей.