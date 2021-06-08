Майк Тайсон указал на ошибку Флойду Мейвезеру, который сразился с Логаном Полом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон заявил, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер допустил ошибку, согласившись на бой с боксёром и видеоблогером Логаном Полом, который гораздо тяжелее его. По мнению Тайсона, Мейвезеру следует драться в более лёгкой весовой категории.

«Думаю, Флойд должен продолжать сражаться. Но я не считаю, что он должен биться в чёртовом первом тяжёлом весе. Ему следует биться с боксёрами, которые находятся в той же весовой категории, что и он.

Он должен был заставить Пола сбросить вес. Меня удивило, что он этого не сделал», — приводит слова Тайсона BoxingScene.

Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.

Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.