Майк Тайсон указал на ошибку Флойду Мейвезеру, который сразился с Логаном Полом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон заявил, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер допустил ошибку, согласившись на бой с боксёром и видеоблогером Логаном Полом, который гораздо тяжелее его. По мнению Тайсона, Мейвезеру следует драться в более лёгкой весовой категории.
«Думаю, Флойд должен продолжать сражаться. Но я не считаю, что он должен биться в чёртовом первом тяжёлом весе. Ему следует биться с боксёрами, которые находятся в той же весовой категории, что и он.
Он должен был заставить Пола сбросить вес. Меня удивило, что он этого не сделал», — приводит слова Тайсона BoxingScene.
Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.
Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.
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