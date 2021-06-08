«А если бы Кардашьян сразилась с Нуньес?» Глава UFC раскритиковал бой Мейвезер — Логан Пол

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал итог поединка с участием бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и боксёра и видеоблогера Логана Пола.

«Это не был чёртов бокс. Как я уже сказал, спрос на такие вещи всегда будет. Всегда найдутся люди, которые готовы будут выложить $ 50 за просмотр такого боя.

Вот представьте, что было бы, если бы Ким Кардашьян захотела сразиться с Амандой Нуньес? Как думаете, насколько крутым был бы этот бой? Это был бы большой бой. Но дайте же отдохнуть от этого, чёрт побери», — приводит слова Уайта BJPenn.com.

Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.

Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.