Экс-тренер Кличко: боя Джошуа — Усик не будет, забудьте. Или Усик сольёт за бабки

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, заявил, что бывший абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик стремится сразиться с британцем Энтони Джошуа, обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе, только ради денег. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.
«Пока Фьюри не разберётся с Джошуа, никаких левых боёв не будет. Возможно, я ошибаюсь. Там вот этот Уайлдер, арбитражный суд, но это ни о чём не говорит. Никто не хочет терять пояса, это риск.
Не будет боя Джошуа — Усик, забудьте. Просто если поединок состоится, то Усик его сольёт за бабки. Он прекрасно понимает, что не выиграет этот бой. При чём здесь вообще WBO? Бой Усик — Джойс санкционировала WBO? Где он?» — рассказал Городничев на своём YouTube-канале.
- 9 июня 2021
-
12:26
-
12:09
-
11:59
-
11:57
-
11:22
-
10:34
-
09:51
-
09:49
-
09:10
-
09:00
-
08:32
-
07:21
-
01:04
-
00:25
- 8 июня 2021
-
23:55
-
21:53
-
20:41
-
19:22
-
17:27
-
16:22
-
16:22
-
15:46
-
15:06
-
15:00
-
14:32
-
14:22
-
13:33
-
13:26
-
13:00
-
12:10
-
12:08
-
12:01
-
11:02
-
10:33
-
10:03