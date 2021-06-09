Экс-тренер Кличко: боя Джошуа — Усик не будет, забудьте. Или Усик сольёт за бабки

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, заявил, что бывший абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик стремится сразиться с британцем Энтони Джошуа, обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе, только ради денег. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.

«Пока Фьюри не разберётся с Джошуа, никаких левых боёв не будет. Возможно, я ошибаюсь. Там вот этот Уайлдер, арбитражный суд, но это ни о чём не говорит. Никто не хочет терять пояса, это риск.

Не будет боя Джошуа — Усик, забудьте. Просто если поединок состоится, то Усик его сольёт за бабки. Он прекрасно понимает, что не выиграет этот бой. При чём здесь вообще WBO? Бой Усик — Джойс санкционировала WBO? Где он?» — рассказал Городничев на своём YouTube-канале.