Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн: Мейвезер выглядел ужасно. Хотя Пол всё время «обнимался»

Эдди Хирн: Мейвезер выглядел ужасно. Хотя Пол всё время «обнимался»
Александр Насонов
Комментарии

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал итог поединка с участием бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и боксёра и видеоблогера Логана Пола.

«Флойд Мейвезер выглядел ужасно. Но ему, вероятно, всё равно.

Если юный поклонник увидит, как Флойд выглядел тем вечером, то спросит себя: неужели это лучший боксёр в истории? Я понимаю, что Логан Пол то и дело «обнимался» (то есть входил в клинч. — Прим. «Чемпионата»). Но не знаю, я всегда говорил, что такие поединки не идут на пользу спорту», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021