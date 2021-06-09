Эдди Хирн: Мейвезер выглядел ужасно. Хотя Пол всё время «обнимался»

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал итог поединка с участием бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и боксёра и видеоблогера Логана Пола.

«Флойд Мейвезер выглядел ужасно. Но ему, вероятно, всё равно.

Если юный поклонник увидит, как Флойд выглядел тем вечером, то спросит себя: неужели это лучший боксёр в истории? Я понимаю, что Логан Пол то и дело «обнимался» (то есть входил в клинч. — Прим. «Чемпионата»). Но не знаю, я всегда говорил, что такие поединки не идут на пользу спорту», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.