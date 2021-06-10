Экс-чемпион UFC Фабрисиу Вердум снялся с боя из-за отёка мозга

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум отказался от поединка в лиге PFL из-за отёка мозга. Об этом информирует MMA Fighting, ссылаясь на заявление менеджера Вердума. Ранее сообщалось, что Вердум отказался от боя с Брендоном Сайлесом, однако причина не называлась.

Также издание приводит текст заявления Вердума.

«Я скрыл много травм, чтобы иметь возможность сражаться, когда мне было 20 лет. Но теперь мне нужно расставить приоритеты в своём здоровье и слушать врача.

Я хочу иметь возможность наслаждаться жизнью рядом с дочерьми и видеть, как они растут. И это правильно в данный момент. Я в порядке и скоро смогу вернуться к тренировкам», — сказал бразилец.

Напомним, что в дебютном поединке в PFL Вердум встретился с Ренаном Феррейрой. Тогда Фабрисиу досрочно проиграл, но позже бой признали несостоявшимся, так как незадолго до нокаута рефери не заметил, как Феррейра сигнализировал о том, что сдаётся.

