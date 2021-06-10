Дуглас Лима: Амосов заслуживает титульный бой

Бразильский боец Bellator Дуглас Лима поделился мнением о своём будущем сопернике Ярославе Амосове. Бой за титул чемпиона лиги в полусреднем весе состоится в ночь с 11 на 12 июня мск.
«Думаю, он заслуживает титульный бой. У него отличные победы. Он не выбирает себе соперников. Он сражается с тем, кого ему дают в промоушене, и при этом у него ноль в графе поражений. Думаю, что он определённо заслуживает титульный бой.
У него хорошая борьба. Он правда очень хорош. У Амосова впечатляющий послужной список. Такое нечасто увидишь. Неважно, где вы выступали раньше, если ваш рекорд — 25-0, то ты определённо всё делаешь правильно.
У него другой стиль, он отличается от других бойцов. Но он хорош. Он крутой боец. Но, как я ранее говорил, у меня есть опыт против практически всех стилей», — приводит слова Лимы MMAJunkie.
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