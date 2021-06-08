«На Украине будет новый чемпион». Амосову прочат титул Bellator уже сейчас

В ночь с 11 на 12 июня в Bellator может появиться первый чемпион из Украины. Им может стать боец полусреднего дивизиона Ярослав Амосов. На его счету 25 побед и ни одного поражения. Из этих 25 викторий шесть было одержано в Bellator. Благодаря им, он вышел на первое место в рейтинге бойцов в полусреднем весе и добился статуса обязательного претендента за звание чемпиона промоушена. Таким образом, 12 июня Амосов проведёт самый главный бой в своей карьере против действующего обладателя чемпионского пояса Дугласа Лимы. Эта схватка возглавит первое летнее шоу промоушена – Bellator 260.

Что есть в арсенале у Амосова? Ярослав грамотно работает в партере, ибо в прошлом он занимался боевым самбо, где добился серьёзных высот – 4-кратный чемпион мира и 3-кратный чемпион Европы. А безукоризненный послужной список в ММА (25-0) стал ещё одной причиной появления негласного прозвища украинский Хабиб, которое он не признаёт. Тем более у Ярослава есть другое прозвище, которое объявляют ринг-анонсеры – Динамо. Примечательно, что Амосову удалось одолеть братьев Хабиба Абубакара Нурмагомедова и Шамиля Завурова на соревнованиях по боевому самбо.

Однако на этом сходства Амосова и Хабиба заканчиваются. Нурмагомедов является доминатором в борьбе, был одним из лучших в UFC, и точно №1 в лёгком весе, из-за чего его бои преимущественно протекали в горизонтальном положении в партере. А Динамо не является лучшим борцом в своём промоушене и даже в своём весе. При этом он достаточно обучен этому компоненту для того, чтобы не оказаться в партере или выбраться из него, как это было в боях с Эдом Рутом и Логаном Сторли, у которых борьба считается сильной стороной. Но в боях с номинальными ударниками украинец может прибегнуть к борьбе с переходами на тейкдаун, которые могут закончиться очень болезненно для соперника. Как это было в схватке с Джеком Рикелсом, которого Ярослав смог задушить.

Кроме того, Амосов – хорошо обученный ударник. Из его 25 побед десять побед одержаны сабмишеном, а девять – нокаутом. Ярослав работает и расстреливает соперников с дальней дистанции, не подпуская к себе в ноги борцов (Сторли и Рут). Но он её задействовал в последних боях, которые продлились полную дистанцию. Именно благодаря ударной технике и хорошей выносливости, подтвердившей его притязания на титул, Ярослав смог выйти на чемпионский бой. Поэтому не стоит удивляться, что из последних десяти побед только две были одержаны нокаутом. Это делает Динамо универсальным и непредсказуемым бойцом.

А кто же такой Дуглас Лима? Чемпион Bellator в полусреднем весе из Бразилии. Провёл 40 боёв (из них 18 в промоушене Скотта Кокера), одержал 32 победы и потерпел 8 поражений (6 из них решением судей). Лима является одним из самых звёздных ветеранов промоушена, который выступает под флагом Bellator 10 лет. За эти годы у него были и взлёты, и падения. В послужном списке бойца есть победы над такими топ-соперниками, как Андрей Корешков, Майкл Пейдж и Рори Макдональд. Амосов пока таким качеством соперников похвастать не может.

Более того, в конце прошлого года Лима решил замахнуться на чемпионский титул в среднем весе, однако не смог ничего противопоставить Гегарду Мусаси, уступив ему единогласным решением судей. Это был единственный бой бразильца в 2020 году, в то время как Амосов провёл три схватки.

Но чем же опасен Лима? Ударной техникой. Это хладнокровный панчер, обладающий пушечными ударами с обеих рук. Его удары вразрез в челюсть поражают, потому что Лима умеет выбирать подходящий момент для сближения на среднюю дистанцию. Особенно часто он так встречает на контратаках, что делает его очень опасным. И это не единственная угроза, которую бразилец может нести. Дуглас наносит очень болезненные лоу-кики, сбивающие соперников с толку в прямом смысле. Некоторые из них приводили к травмам и досрочным победам бразильца. Поэтому Александр Шлеменко сделал особый акцент именно на лоу-киках, давая совет Амосову, чего ему прежде всего нужно избегать.

Однако Лима имеет немало побед сабмишеном: 14 побед нокаутом против 12 удержанием. Неудивительно, что у бразильца чёрный пояс по джиу-джитсу. Хотя из последних десяти побед только одна была одержана сабмишеном над Андреем Корешковым (в сентябре 2018 года), в то время как остальные шесть схваток из них закончились нокаутом.

По версии букмекеров фаворитом с незначительным отрывом является чемпион, что лишний раз подчёркивает, что у Амосова есть неплохие шансы на победу. Но что ему нужно для этого сделать? В случае с Лимой ему придётся переводить чемпиона в партер, потому что в стойке бразилец выглядит предпочтительнее. Ярославу нельзя лезть в длительные ударные размены, потому что удары у Дугласа просто-напросто сильнее и вероятность пропустить нокаутирующий удар именно в таких разменах выше. Ещё одной проблемой для Динамо может стать разница в росте не в его пользу – 180 см против 185 см у бразильца, из-за чего ему придётся сближаться на среднюю дистанцию, родную для Лимы. Хотя у украинца размах рук на 1 см больше (191 см против 190 см). Но универсализм может помочь Амосову достичь поставленной цели, ибо одновременное владение ударной техникой и борьбой на высоком уровне может доставить немало проблем Дугласу Лиме, который прежде всего заточен на работу в стойке.

Как пройдёт предстоящий бой? Вероятнее всего, полную дистанцию. На это есть две причины. Первая – это статус боя, чемпионский. Цена ошибки в таких схватках высока, и бойцы, особенно Амосов, будут осторожничать в первом и, вероятно, втором раундах. Вторая причина – это стили бойцов. Увидеть нокаут вероятнее в исполнении Лимы, и Ярослав это понимает. Поэтому украинец постарается совершить большее количество переводов в партер, чтобы набивать очки за раунд. Тем более выносливость ему позволяет. Однако не стоит забывать про чёрный пояс джиу-джитсу у Лимы, что однозначно усложнит и без того несладкую жизнь Амосова.

Как бы то ни было, болельщики бойца из Ирпени верят в него. Страница Ярослава в «Инстаграме» полнится пожеланиями победы. В успех претендента верят и новобранец UFC Аскар Можаров, и супруг Пейдж Ванзант Остин Вандерфорд и даже Артём Лобов. А простые болельщики уже просто уверены, что Украина получит первого своего чемпиона в лиге.

«На Украине будет новый чемпион», — написал один из пользователей.

«Пояс будет твоим», — поддержал Амосова ещё один болельщик.

Что же, пожелаем Ярославу победы и мы. В любом случае Амосов станет проблемой для Лимы, потому в эти выходные нас ждёт очень увлекательный и непредсказуемый бой.