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В UFC опубликовали новый постер боя Александра Волкова и Сириля Гана

В UFC опубликовали новый постер боя Александра Волкова и Сириля Гана
Александр Кожевников
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Пресс-служба UFC опубликовала новый постер поединка россиянина Александра Волкова и француза Сириля Гана.

Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в «инстаграме» UFC.

Поединок Волкова и Гана состоится 26 июня 2021 года. Он будет проходить в Лас-Вегасе (США).

Волков на данный момент занимает пятое место в рейтинге UFC. В предыдущем поединке он нокаутировал экс-претендента на титул, ветерана смешанных единоборств Алистара Оверима.

Что касается Гана, то он расположился на четвёртом месте рейтинга тяжёлого веса. В предыдущем поединке небитый француз единогласным решением судей победил нокаутёра из Суринама Жаирзиньо Розенструйка. Всего в UFC Сириль провёл пять поединков, победив во всех пяти.

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