В UFC опубликовали новый постер боя Александра Волкова и Сириля Гана

Пресс-служба UFC опубликовала новый постер поединка россиянина Александра Волкова и француза Сириля Гана.

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Поединок Волкова и Гана состоится 26 июня 2021 года. Он будет проходить в Лас-Вегасе (США).



Волков на данный момент занимает пятое место в рейтинге UFC. В предыдущем поединке он нокаутировал экс-претендента на титул, ветерана смешанных единоборств Алистара Оверима.



Что касается Гана, то он расположился на четвёртом месте рейтинга тяжёлого веса. В предыдущем поединке небитый француз единогласным решением судей победил нокаутёра из Суринама Жаирзиньо Розенструйка. Всего в UFC Сириль провёл пять поединков, победив во всех пяти.