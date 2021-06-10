В UFC опубликовали новый постер боя Александра Волкова и Сириля Гана
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Пресс-служба UFC опубликовала новый постер поединка россиянина Александра Волкова и француза Сириля Гана.
Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в «инстаграме» UFC.
Поединок Волкова и Гана состоится 26 июня 2021 года. Он будет проходить в Лас-Вегасе (США).
Волков на данный момент занимает пятое место в рейтинге UFC. В предыдущем поединке он нокаутировал экс-претендента на титул, ветерана смешанных единоборств Алистара Оверима.
Что касается Гана, то он расположился на четвёртом месте рейтинга тяжёлого веса. В предыдущем поединке небитый француз единогласным решением судей победил нокаутёра из Суринама Жаирзиньо Розенструйка. Всего в UFC Сириль провёл пять поединков, победив во всех пяти.
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