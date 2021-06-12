В UFC представили финальное промовидео к бою Адесанья — Веттори

В ночь с 12 на 13 июня мск в Глендейле (штат Аризона, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 263. В главном событии вечера чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье предстоит провести защиту титула в поединке с итальянским бойцом UFC Марвином Веттори. В соглавном бою силами померятся обладатель пояса в наилегчайшем весе Дейвесон Фигейредо и Брэндон Морено. Предлагаем вашему вниманию финальное промо боя Адесанья — Веттори.
Финальное промовидео к бою Адесанья — Веттори
Основной кард
Исраэль Адесанья (20-1-0) — Марвин Веттори (15-4-1)
Дейвесон Фигейредо (20-1-1) — Брэндон Морено (18-6-2)
Леон Эдвардс (18-3) — Нейт Диаз (20-12)
Демиан Майя (28-10) — Белал Мухаммад (18-3)
Пол Крэйг (14-4-1) — Джамал Хилл (8-0)
Предварительный кард
Дрю Добер (23-11) — Брэд Ридделл (9-1)
Хаким Даводу (12-1-1) — Мовсар Евлоев (14-0)
Лорен Мёрфи (14-5) — Джоанн Колдервуд (15-6)
Чейз Хупер (10-1) — Стивен Петерсон (18-9)
Эрик Андерс (14-6-1) — Даррен Стюарт (12-6)
Пэнни Кианзад (14-5) — Алексис Дэвис (20-10)
Фарес Зиам (11-3) — Луиджи Вендрамини (8-1)
Мэтт Фревола (8-2-1) — Фрэнк Камачо (19-9)
Карлос Фелипе (10-1) — Джейк Коллье (12-5)
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