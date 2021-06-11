Президент UFC дал совет Адесанье

Президент UFC Дана Уайт дал совет обладателю пояса в среднем весе Исраэлю Адесанье. По словам Уайта, Адесанье, который в последнем поединке потерпел поражение от чемпиона UFC в полутяжёлом весе Яна Блаховича, не стоит переходить в более тяжёлый дивизион.

«Достойный конкурент (для Адесаньи. — Прим. «Чемпионата») всегда найдётся. Поверьте, в ближайшие несколько месяцев найдётся боец, который продемонстрирует потрясающее выступление. И публика начнёт говорить: о боже, мы хотим, чтобы он прямо сейчас подрался с Исраэлем. Так что у него ещё будет время, чтобы зачистить дивизион.

Пусть вернётся в средний вес, одержит ещё несколько побед, покажет доминирование. Тогда пусть поднимается в полутяжёлый вес. Или пусть остаётся и попытается стать величайшим средневесом всех времён», — приводит слова Уайта MMA Mania.