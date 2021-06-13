Евлоев хочет встретиться с Келвином Каттаром

Боец UFC Мовсар Евлоев заявил, что после победы над Хакимом Даводу хотел бы получить соперника из топ-10 полулёгкого дивизиона.

«Дальше я хочу получить соперника из топ-10. Я заслуживаю этого. Конкретные имена? Кто сейчас готов драться? Келвин Каттар — отличное имя. Арнольд Аллен, Джош Эмметт. Не так уж и важно кто. Просто скажите мне, когда и где. Я готов. В бою я не получил травм. Буду готов драться хоть завтра», — сказал Евлоев на пресс-конференции после турнира.

Напомним, Мовсар Евлоев выступил в предварительном карде турнира UFC 263. Его соперником был Хаким Даводу. По итогам трёх раундов россиянин одержал победу единогласным решением судей. Эта победа стала для Евлоева пятой в пяти поединках в UFC. До турнира он занимал 14-е место в рейтинге организации.