Абдель-Азиз: Усман против Эдвардса, забудьте об остальных

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана, отреагировал на победу британца Леона Эдвардса в поединке с американцем Нейтом Диазом. Абдель-Азиз дал понять, что Эдвардс теперь должен провести бой с Усманом.

«Усман против Эдвардса, забудьте об остальных», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что победитель боя Эдвардс — Диаз получил право на титульный бой. При этом на титульный поединок также претендует Колби Ковингтон.

Ранее Усман недонократно заявлял, что он не хочет в следующем поединке биться с бывшим временным чемпионом лиги в этом дивизионе Ковингтоном.

Эдвардс одержал победу единогласным решением судей, но в концовке пятираундового боя Диаз едва не нокаутировал его.