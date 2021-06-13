Абдель-Азиз: Усман против Эдвардса, забудьте об остальных
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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана, отреагировал на победу британца Леона Эдвардса в поединке с американцем Нейтом Диазом. Абдель-Азиз дал понять, что Эдвардс теперь должен провести бой с Усманом.
«Усман против Эдвардса, забудьте об остальных», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».
Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что победитель боя Эдвардс — Диаз получил право на титульный бой. При этом на титульный поединок также претендует Колби Ковингтон.
Ранее Усман недонократно заявлял, что он не хочет в следующем поединке биться с бывшим временным чемпионом лиги в этом дивизионе Ковингтоном.
Эдвардс одержал победу единогласным решением судей, но в концовке пятираундового боя Диаз едва не нокаутировал его.
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