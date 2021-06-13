Александр Поветкин допустил, что проведёт выставочный поединок

Бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA и WBC Александр Поветкин, принявший сегодня, 13 июня, решение завершить спортивную карьеру, не исключил варианта, при котором согласится провести выставочный поединок.
«Почему бы и нет? Пусть платят. Конечно. Я и хочу выступить в таком поединке. Я перенёс коронавирус, но уверен, что скоро поправлюсь и всё будет нормально», — приводит слова Поветкина ТАСС.
Кроме того, Александр допустил, что может возобновить карьеру.
«Не буду зарекаться. Если будет желание и хорошее предложение, то почему нет», — сказал Поветкин.
Александру Поветкину 41 год. Он является олимпийским чемпионом 2004 года и двукратным чемпионом мира (2002, 2004).
Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поддержал Поветкина в его решении завершить карьеру.
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