Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Поветкин допустил, что проведёт выставочный поединок

Александр Поветкин допустил, что проведёт выставочный поединок
Виталий Весёлый
Комментарии

Бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA и WBC Александр Поветкин, принявший сегодня, 13 июня, решение завершить спортивную карьеру, не исключил варианта, при котором согласится провести выставочный поединок.

«Почему бы и нет? Пусть платят. Конечно. Я и хочу выступить в таком поединке. Я перенёс коронавирус, но уверен, что скоро поправлюсь и всё будет нормально», — приводит слова Поветкина ТАСС.

Кроме того, Александр допустил, что может возобновить карьеру.

«Не буду зарекаться. Если будет желание и хорошее предложение, то почему нет», — сказал Поветкин.

Александру Поветкину 41 год. Он является олимпийским чемпионом 2004 года и двукратным чемпионом мира (2002, 2004).

Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поддержал Поветкина в его решении завершить карьеру.

Новость по теме
Рябинский поддержал Поветкина в решении завершить карьеру
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021