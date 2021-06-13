Рябинский поддержал Поветкина в решении завершить карьеру

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поддержал бывшего временного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA и WBC Александра Поветкина в решении завершить спортивную карьеру.

«Уговорил Саню всё-таки. Завершает карьеру. С хорошим настроением. Слава Богу за всё!» — написал Рябинский на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на официальной странице Андрея Рябинского в «Инстаграме».

Александр Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года и двукратным чемпионом мира (2002, 2004).



Ранее на решение Поветкина не продолжать профессиональную деятельность отреагировал бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю.



Рассказал о планах на будущее и сам Александр.