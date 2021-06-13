Рябинский поддержал Поветкина в решении завершить карьеру
Поделиться
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поддержал бывшего временного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA и WBC Александра Поветкина в решении завершить спортивную карьеру.
«Уговорил Саню всё-таки. Завершает карьеру. С хорошим настроением. Слава Богу за всё!» — написал Рябинский на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на официальной странице Андрея Рябинского в «Инстаграме».
Александр Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года и двукратным чемпионом мира (2002, 2004).
Ранее на решение Поветкина не продолжать профессиональную деятельность отреагировал бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю.
Рассказал о планах на будущее и сам Александр.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 13 июня 2021
-
21:12
-
20:31
-
20:06
-
19:43
-
19:25
-
18:40
-
17:17
-
15:21
-
14:57
-
13:49
-
12:43
-
11:56
-
11:16
-
10:58
-
10:35
-
10:04
-
09:34
-
09:24
-
09:11
-
08:20
-
07:22
-
07:19
-
07:08
-
06:54
-
06:14
-
06:04
-
03:35
-
02:52
-
00:35
- 12 июня 2021
-
23:10
-
22:22
-
22:00
-
21:27
-
20:13
-
19:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам