Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рябинский поддержал Поветкина в решении завершить карьеру

Рябинский поддержал Поветкина в решении завершить карьеру
Виталий Весёлый
Комментарии

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поддержал бывшего временного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA и WBC Александра Поветкина в решении завершить спортивную карьеру.

«Уговорил Саню всё-таки. Завершает карьеру. С хорошим настроением. Слава Богу за всё!» — написал Рябинский на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на официальной странице Андрея Рябинского в «Инстаграме».

Александр Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года и двукратным чемпионом мира (2002, 2004).

Ранее на решение Поветкина не продолжать профессиональную деятельность отреагировал бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю.

Рассказал о планах на будущее и сам Александр.

Новость по теме
Александр Поветкин сообщил, чем займётся после завершения карьеры
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021