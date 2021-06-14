Рябинский: полетели с Поветкиным в Женеву судиться с Доном Кингом

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что вместе с Александром Поветкиным вылетел в Женеву (Швейцария), где расположен Спортивный арбитражный суд (CAS). Ранее Рябинский заявил, что американский промоутер Дон Кинг потребовал взыскать $ 6,5 млн с Поветкина.

«Полетели теперь в Женеву судиться с Доном Кингом», — написал Рябинский в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Поветкиным.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Андрея Рябинского.

Вчера, 13 июня, Поветкин объявил о завершении карьеры. Он заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли в весовой категории свыше 91 кг, чемпион России в категории до 91 кг и свыше 91 кг в любителях. Среди профессионалов бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020—2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжёлом весе.