Рябинский: полетели с Поветкиным в Женеву судиться с Доном Кингом

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что вместе с Александром Поветкиным вылетел в Женеву (Швейцария), где расположен Спортивный арбитражный суд (CAS). Ранее Рябинский заявил, что американский промоутер Дон Кинг потребовал взыскать $ 6,5 млн с Поветкина.
«Полетели теперь в Женеву судиться с Доном Кингом», — написал Рябинский в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Поветкиным.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Андрея Рябинского.
Вчера, 13 июня, Поветкин объявил о завершении карьеры. Он заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли в весовой категории свыше 91 кг, чемпион России в категории до 91 кг и свыше 91 кг в любителях. Среди профессионалов бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020—2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжёлом весе.
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