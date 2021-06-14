Дон Кинг потребовал у Александра Поветкина $ 6,5 млн

Американский промоутер Дон Кинг потребовал взыскать с бывшего российского боксёра Александра Поветкина $ 6,5 млн. Об этом сообщил промоутер спортсмена Андрей Рябинский. Вчера, 13 июня, Поветкин объявил о завершении карьеры.

«У нас суд в CAS. Дон Кинг хочет получить компенсацию $ 6,5 млн за отмену боя Саши против Бермейна Стиверна. Тогда Стиверна заменил Жоан Дюопа.

Мы уже один раз выиграли суд у Дона Кинга, у нас сильные юристы», — цитирует Рябинского ТАСС.

41-летний Поветкин — заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли в весовой категории свыше 91 кг, чемпион России в категории до 91 кг и свыше 91 кг в любителях. Среди профессионалов бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020—2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжёлом весе.