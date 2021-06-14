Шлеменко выбрал соперников Поветкину на выставочный бой

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко назвал боксёров, которых он хотел бы видеть в выставочном поединке с российским тяжеловесом Александром Поветкиным. Вчера, 13 июня, Поветкин объявил о завершении карьеры, но не исключил, что проведёт выставочный бой.

«Я нормально отношусь к выставочным боям. Хотел бы, чтобы Поветкин подрался с Уайлдером. С ним долгая история, Уайлдер избегал боя с Александром.

Думаю, мы никогда не увидим Поветкина во фрик-боях, он не будет драться с условным Джиганом.

Хотелось бы увидеть бой с какой-нибудь легендой бокса, но надо смотреть по силам. Ещё один из вариантов — Леннокс Льюис. Майк Тайсон, мне кажется, слишком слабый для Александра, он староват, конечно», — рассказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.