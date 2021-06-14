Кокер рассказал о возможном следующем сопернике Амосова

Президент Bellator Скотт Кокер поделился мыслями о возможном будущем оппоненте новоиспечённого чемпиона организации в полусреднем весе украинца Ярослава Амосова. Ранее он победил решением судей Дугласа Лиму в главном событии турнира Bellator 260.



«Я вспоминаю бой Амосова против Эда Рута, это был отличный поединок, в котором присутствовала интрига до самого финального гонга. Был интересный бой против Логана Строли. Там было упорное противостояние, и, если я не ошибаюсь, Амосов выиграл раздельным решением судей. На самом деле есть огромное количество бойцов, которые хотели бы встретиться с Амосовым. Думаю, Логан Строли будет охотиться за реваншем и вскоре мы увидим их бой», — приводит слова Скотта Кокера CageSideExpress.