Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кокер рассказал о возможном следующем сопернике Амосова

Кокер рассказал о возможном следующем сопернике Амосова
Александр Кожевников
Комментарии

Президент Bellator Скотт Кокер поделился мыслями о возможном будущем оппоненте новоиспечённого чемпиона организации в полусреднем весе украинца Ярослава Амосова. Ранее он победил решением судей Дугласа Лиму в главном событии турнира Bellator 260.

«Я вспоминаю бой Амосова против Эда Рута, это был отличный поединок, в котором присутствовала интрига до самого финального гонга. Был интересный бой против Логана Строли. Там было упорное противостояние, и, если я не ошибаюсь, Амосов выиграл раздельным решением судей. На самом деле есть огромное количество бойцов, которые хотели бы встретиться с Амосовым. Думаю, Логан Строли будет охотиться за реваншем и вскоре мы увидим их бой», — приводит слова Скотта Кокера CageSideExpress.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021