Кокер рассказал о возможном следующем сопернике Амосова
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Президент Bellator Скотт Кокер поделился мыслями о возможном будущем оппоненте новоиспечённого чемпиона организации в полусреднем весе украинца Ярослава Амосова. Ранее он победил решением судей Дугласа Лиму в главном событии турнира Bellator 260.
«Я вспоминаю бой Амосова против Эда Рута, это был отличный поединок, в котором присутствовала интрига до самого финального гонга. Был интересный бой против Логана Строли. Там было упорное противостояние, и, если я не ошибаюсь, Амосов выиграл раздельным решением судей. На самом деле есть огромное количество бойцов, которые хотели бы встретиться с Амосовым. Думаю, Логан Строли будет охотиться за реваншем и вскоре мы увидим их бой», — приводит слова Скотта Кокера CageSideExpress.
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