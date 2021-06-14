Президент «Легион-Динамо» рассказал о ситуации вокруг контракта с Хабибом Нурмагомедовым

Президент футбольного клуба «Легион-Динамо» (Махачкала) Шамиль Лахиялов рассказал, как обстоят дела с возможным подписанием контракта с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Ранее Лахиялов объявил, что предложил Нурмагомедову контракт, боец пока не поставил подпись.
«У меня был с ним разговор. Но он не был так категоричен в своих высказываниях. Поэтому вопрос ещё открыт. Плюс в том матче, когда мы общались, команда сыграла неудачно, проиграла. Но мы не оставляем надежд, что сможем заявить его на следующий сезон.
Мы сделали своё предложение. Время ещё есть. Контракт лежит у меня в машине. О чём говорили? Об уровне второго дивизиона, о развитии футбола в республике, о его планах на футбол. Много тем затронули. Хабиб приятно удивил своим пониманием футбола и его развития», — приводит слова Лахиялова «Рейтинг букмекеров».
«Легион-Динамо» выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), третьем по силе дивизионе.
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