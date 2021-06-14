Леон Эдвардс рассказал, какой совет ему дал Нейт Диаз после боя

Британский боец ММА Леон Эдвардс рассказал о короткой беседе с американцем Нейтом Диазом после их поединка, проходившего на турнире UFC 263. Диаз уступил единогласным решением судей, бой проходил в пятираундовом формате.

«Нейт сказал мне после боя: «Не позволяй этим сволочам говорить о тебе дрянь. Называй сам свою цену, или они это сделают за тебя», — написал Эдвардс в своём «твиттере».

Теперь Эдвардс, по всей видимости, проведёт титульный бой со средневесом Камару Усманом. Ранее президент UFC Дана Уайт говорил, что победитель боя Эдвардс — Диаз получит возможность побороться за чемпионский титул.

Сам Диаз после боя признался, что не был в полной мере мотивирован. Также он пообещал побыстрее вернуться в октагон.