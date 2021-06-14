Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Леон Эдвардс рассказал, какой совет ему дал Нейт Диаз после боя

Леон Эдвардс рассказал, какой совет ему дал Нейт Диаз после боя
Антон Мозговой
Комментарии

Британский боец ММА Леон Эдвардс рассказал о короткой беседе с американцем Нейтом Диазом после их поединка, проходившего на турнире UFC 263. Диаз уступил единогласным решением судей, бой проходил в пятираундовом формате.

«Нейт сказал мне после боя: «Не позволяй этим сволочам говорить о тебе дрянь. Называй сам свою цену, или они это сделают за тебя», — написал Эдвардс в своём «твиттере».

Теперь Эдвардс, по всей видимости, проведёт титульный бой со средневесом Камару Усманом. Ранее президент UFC Дана Уайт говорил, что победитель боя Эдвардс — Диаз получит возможность побороться за чемпионский титул.

Сам Диаз после боя признался, что не был в полной мере мотивирован. Также он пообещал побыстрее вернуться в октагон.

Новость по теме
Нейт Диаз: если бы не повреждения, вышел бы в октагон на следующей неделе
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021