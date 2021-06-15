Константин Цзю: бой Тимофея с Магомедом Курбановым в Австралии возможен

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал, что думает по поводу боя своего сына Тима Цзю и Магомеда Курбанова.

«Если честно, я не хотел бы, чтобы мой сын бил своих. Если это будет хороший, продаваемый бой, то можем организовать. Или если это окажется обязательная защита пояса чемпиона, например. А так… Зачем ему это? Он приедет сюда, в Екатеринбург, а окажется чужим.

Мне бы хотелось, чтобы его поддержали в моём родном краю. Чтобы увидели в нём своего. А против Магомеда он здесь своим никогда не будет. Возможен ли бой с Курбановым в Австралии? Да, теоретически возможен. Всё может быть», — сказал Цзю-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

В марте 2021 года Тим Цзю нокаутировал ирландца Денниса Хогана. В июле он сразится с австралийцем Майклом Зерафой. На его счету 18 побед в 18 боях.