Константин Цзю: бой Тимофея с Магомедом Курбановым в Австралии возможен

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал, что думает по поводу боя своего сына Тима Цзю и Магомеда Курбанова.
«Если честно, я не хотел бы, чтобы мой сын бил своих. Если это будет хороший, продаваемый бой, то можем организовать. Или если это окажется обязательная защита пояса чемпиона, например. А так… Зачем ему это? Он приедет сюда, в Екатеринбург, а окажется чужим.
Мне бы хотелось, чтобы его поддержали в моём родном краю. Чтобы увидели в нём своего. А против Магомеда он здесь своим никогда не будет. Возможен ли бой с Курбановым в Австралии? Да, теоретически возможен. Всё может быть», — сказал Цзю-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
В марте 2021 года Тим Цзю нокаутировал ирландца Денниса Хогана. В июле он сразится с австралийцем Майклом Зерафой. На его счету 18 побед в 18 боях.
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