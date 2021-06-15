Минаков рассказал, как относится к А. Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков, выступающий в Bellator в тяжёлом весе, рассказал, как относится к другому российскому бойцу MMA Александру Емельяненко. Емельяненко в последнее время редко появляется в публичном пространстве.

«Откровенно говоря, я особо не слежу за тем, что происходит сейчас, но всё равно отношусь к нему с уважением. Он какой есть, такой и есть. Он не надевает масок, принимает всё так, как есть, и я немного не согласен с теми, кто его хает.

Человеку сложно что-то изменить в жизни, когда он слышит и видит в свою сторону только негатив. Там какие-то конфликты с близкими. Наоборот, в такой ситуации человек нуждается в поддержке. Он может быть сильным, большим, чемпионом, но всё равно он человек. Поэтому я бы не стал его осуждать или добивать», — рассказал Минаков в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.