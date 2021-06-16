Двалишвили встретится с Мораесом 25 сентября на турнире UFC 266

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили вернётся в октагон 25 сентября 2021 года на турнире UFC 266, сообщает MMAFighting. По информации источника, его следующим соперником станет Марлон Мораес.
Мераб Двалишвили идёт на серии из шести побед. В последний раз он появлялся в октагоне 1 мая 2021 года, победив Коди Стэманна единогласным решением судей. Всего на счету Двалишвили 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и четырежды потерпел поражение.
Марлон Мораес не появлялся в клетке с декабря 2020 года, когда он проиграл техническим нокаутом Робу Фонту. Это поражение стало для Мораеса третьим в четырёх последних поединках в UFC. Всего на его счету 32 боя в ММА, в которых он одержал 23 победы, потерпел восемь поражений и один поединок закончил вничью.
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