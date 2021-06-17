Промоутер назвал возможную дату боя Усика и Джошуа

Британский промоутер Эдди Хирн заявил ringtv, что боксёрский поединок между Энтони Джошуа и Александром Усиком пройдёт 18 или 25 сентября.

По словам Хирна, команды боксёров уже достигли договорённости о бое, который был назначен WBO после срыва объединительного боя между Джошуа и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Усик могут провести не один бой, а два. Об этом заявил журналист Майкл Бенсон.

«Эдди Хирн подтвердил, что в контракте на бой с участием Энтони Джошуа и Александра Усика есть опция реванша (если Усик победит). Обе стороны согласились, несмотря на то что первый бой — это обязательная защита Джошуа. Соглашение также включает пункт о втором бое, если Усик проиграет», — писал журналист в своём аккаунте в «Твиттере».