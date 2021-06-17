Фьюри изменил прогноз на бой Джошуа — Усик

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал об ожиданиях от поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.
Изначально Фьюри утверждал, что Усик способен победить Джошуа, однако теперь изменил мнение.
«Я не верю, что Усик — настоящий тяжеловес. Он просто перекачанный боксёр первого тяжёлого веса.
Как по мне, Дерек Чисора победил Усика. А Джошуа гораздо крупнее и сильнее Чисоры. Думаю, он просто переедет Усика», — приводит его слова Give me Sport.
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