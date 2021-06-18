Гвоздик дал совет Ломаченко на случай поражения от Накатани

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC Александр Гвоздик дал совет экс-чемпиону мира в трёх весовых категориях Василию Ломаченко на случай поражения от японца Масаёси Накатани, бой с которым состоится 26 июня.

«Надо учитывать, что они боксёры абсолютно разного класса. Но при этом Накатани — крутой, а Вася сейчас на той стадии, когда он уже не набирает, плюс были какие-то травмы. Если всё пройдёт хорошо, то, я думаю, Вася должен разбирать по запчастям и потом требовать реванша у Лопеса. Мне кажется, к этому идёт.

Если Вася этого не сделает, тогда я даже не знаю. Нужно думать, что делать дальше. Может, не надо думать о завершении карьеры, а искать какие-то денежные бои», — рассказал Ломаченко в интервью, выложенном в «инстаграме» boxingtime.ua.