Хасбик принял вызов Сехудо и заявил, что хочет подраться с Макгрегором

18-летний блогер Хасбулла Магомедов, известный под прозвищем Хасбик, принял вызов, который ему бросил бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.



«Хочу вот этого наказать, он болтает слишком много (Хасбик показал на фотографию Конора Макгрегора — Прим. «Чемпионата») Сехудо? Газуем», — сказал Хасбик на видео, опубликованном в его «инстаграме».



Рост Хасбика не превышает одного метра, весит он не более 20 кг. Ранее сообщалось, что Хасбик может провести бой с 17-летним певцом Абдурозиком, у которого примерно такие же физические данные.



Напомним, ранее Сехудо бросил вызов Хасбику, опубликовав видео в «инстаграме».



«Хасбулла, твои дни сочтены. Я король России!» — подписал он видео.



На ролик отреагировал бывший чемпион организации в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов.