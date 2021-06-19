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Хасбик принял вызов Сехудо и заявил, что хочет подраться с Макгрегором

Хасбик принял вызов Сехудо и заявил, что хочет подраться с Макгрегором
Александр Кожевников
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18-летний блогер Хасбулла Магомедов, известный под прозвищем Хасбик, принял вызов, который ему бросил бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

«Хочу вот этого наказать, он болтает слишком много (Хасбик показал на фотографию Конора Макгрегора — Прим. «Чемпионата») Сехудо? Газуем», — сказал Хасбик на видео, опубликованном в его «инстаграме».

Рост Хасбика не превышает одного метра, весит он не более 20 кг. Ранее сообщалось, что Хасбик может провести бой с 17-летним певцом Абдурозиком, у которого примерно такие же физические данные.

Напомним, ранее Сехудо бросил вызов Хасбику, опубликовав видео в «инстаграме».

«Хасбулла, твои дни сочтены. Я король России!» — подписал он видео.

На ролик отреагировал бывший чемпион организации в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов.

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