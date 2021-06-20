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Корейский Зомби победил Дэна Иге в главном бою турнира UFC Fight Night

Корейский Зомби победил Дэна Иге в главном бою турнира UFC Fight Night
Максим Лесовой
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В ночь с 19 на 20 июня мск в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В главном бою Чон Чхан Сона по прозвищу Корейский зомби подрался с американцем Дэном Иге.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой корейца единогласным решением судей.

Для Чхан Сона эта победа стала 17-й в смешанных единоборствах. Также на его счету шесть поражений. Иге, в свою очередь, потерпел четвертое поражение при 15 победах.

Ранее на турнире российский боец Алексей Олейник проиграл молдавско-украинскому боеу Сергею Спиваку. Олейник потерпел третье поражение подряд в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету россиянина 59 побед и 16 поражений. Ещё один бой завершился вничью. На счету Спивака 13 побед в смешанных единоборствах при 2 поражениях.

UFC 2021. UFC Fight Night (on ESPN 25), Лас-Вегас, США
Чон Чхан Сон (W) - Дэн Иге
20 июня 2021, воскресенье. 04:20 МСК
Чон Чхан Сон
Окончено
UD
Дэн Иге
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