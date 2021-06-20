Евгений Гончаров сообщил о возвращении в лигу АСА

Российский боец ММА Евгений Гончаров сообщил, что возвращается в лигу АСА. Тяжеловес после полугодичного отсутствия будет вновь выступать в промоушене.
«ACA предлагали мне продлить контракт ещё год назад, но у меня тогда были другие планы: я подписался в организацию ARES, которая находилась в хороших отношениях с UFC. План заключался в том, что через ARES я должен был попасть в UFC, но из-за пандемии подраться в ARES так и не удалось, и вскоре я стал свободным агентом.
Я подрался в RCC, закрыл поражение, а затем вышел на прямой контакт с UFC. Там мне сказали, что во мне заинтересованы, но нужно немного подождать, так как бойцов сейчас только увольняют, а не подписывают. Сколько ждать — никто точно сказать не мог», — цитирует Гончарова Metaratings.
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