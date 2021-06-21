Бадди Макгирт дал совет Уайлдеру перед боем с Фьюри

Известный тренер по боксу Бадди Макгирт дал совет бывшему чемпиону мира по боксу по версии WBC Деонтею Уайлдеру перед третьим поединком с обладателем соответствующего пояса Тайсоном Фьюри. Третий бой Фьюри — Уайлдер состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 24 июля.

«Я верю, что Уайлдер может победить. Но сейчас он настолько зациклен на реванше, что тратит слишком много необходимой психологической энергии. Я считаю, что ему не следует выходить на бой с мыслями о том, что он должен «убить» Фьюри.

Надо выходить на поединок с мыслью о победе над соперником. Но здесь нужно быть умным. Нельзя выйти на ринг с мыслями, дескать, я снесу его, сделаю то, сделаю это», — приводит слова Макгирта издание Boxing News 24.