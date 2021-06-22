Ломаченко: Лопесы понимают, что это была не их победа. Это была ничья

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко прокомментировал поражение от Теофимо Лопеса в поединке, который состоялся в октябре 2020 года. Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей.
Украинский боксёр напомнил, что не считает себя проигравшим.
«Я думаю, Лопесы (отец и сын. — Прим. «Чемпионата») понимают, что произошло, и осознают, что это была не их победа. Они понимают, что это была ничья. Но в прессе они всё время говорят: эй, забудьте о Ломаченко. Теофимо говорит, что будет двигаться дальше. Конечно, он ведь понимает, что если состоится второй поединок, то это будет иное дело.
Сейчас хочу доказать себе, что я лучше Теофимо. Да, вероятность того, что реванш состоится, — не все сто процентов. Но мне этого хватит», — рассказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Top Rank Boxing.
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