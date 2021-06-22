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Задержан объявленный в розыск за избиение племянника экс-главы Дагестана боец ММА

Задержан объявленный в розыск за избиение племянника экс-главы Дагестана боец ММА
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Вагабов, объявленный в розыск по подозрению в избиении племянника бывшего президента Дагестана Муху Алиева, задержан. Об этом говорится в сообщении, оставленном в официальном «инстаграме» МВД Дагестана. По первоначальной информации сообщалось, что пострадавший скончался в больнице. Однако впоследствии появились сведения, что избитый жив и находится в больнице.

«Принятыми мерами сотрудниками полиции один из подозреваемых был доставлен в отдел незамедлительно, второй же объявлен в федеральный розыск. Его местонахождение установлено, он задержан и также доставлен в отдел полиции», — говорится в тексте.

Как сообщили в местном МВД, инцидент произошёл 8 июня. В полицию поступило сообщение, что 30-летний местный житель с соучастником во время конфликта, произошедшего на центральной улице, нанесли телесные повреждения 36-летнему жителю Махачкалы.

На счету 29-летнего Ислама Вагабова две победы в двух поединках в смешанных единоборствах. Последний поединок он провёл в августе 2019 года, победив Али Куштавато техническим нокаутом в первом раунде.

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