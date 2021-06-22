Задержан объявленный в розыск за избиение племянника экс-главы Дагестана боец ММА

Российский боец смешанных единоборств Ислам Вагабов, объявленный в розыск по подозрению в избиении племянника бывшего президента Дагестана Муху Алиева, задержан. Об этом говорится в сообщении, оставленном в официальном «инстаграме» МВД Дагестана. По первоначальной информации сообщалось, что пострадавший скончался в больнице. Однако впоследствии появились сведения, что избитый жив и находится в больнице.
«Принятыми мерами сотрудниками полиции один из подозреваемых был доставлен в отдел незамедлительно, второй же объявлен в федеральный розыск. Его местонахождение установлено, он задержан и также доставлен в отдел полиции», — говорится в тексте.
Как сообщили в местном МВД, инцидент произошёл 8 июня. В полицию поступило сообщение, что 30-летний местный житель с соучастником во время конфликта, произошедшего на центральной улице, нанесли телесные повреждения 36-летнему жителю Махачкалы.
На счету 29-летнего Ислама Вагабова две победы в двух поединках в смешанных единоборствах. Последний поединок он провёл в августе 2019 года, победив Али Куштавато техническим нокаутом в первом раунде.
- 22 июня 2021
-
18:17
-
17:53
-
16:39
-
15:43
-
15:34
-
15:15
-
15:01
-
13:24
-
13:18
-
12:53
-
12:25
-
12:01
-
12:00
-
11:29
-
11:14
-
10:54
-
10:52
-
10:35
-
10:31
-
10:16
-
10:03
-
09:51
-
09:41
-
09:20
-
09:00
-
02:00
-
01:52
-
01:46
-
01:39
-
00:15
- 21 июня 2021
-
22:41
-
21:45
-
20:28
-
19:45
-
19:26