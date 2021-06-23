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Шлеменко не согласен с Хабибом насчёт возвращения бойцов на былой уровень после поражений

Шлеменко не согласен с Хабибом насчёт возвращения бойцов на былой уровень после поражений
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Бывший чемпион Bellator, ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко не согласился с мнением бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. Ранее, говоря об ирландце Коноре Макгрегоре, Хабиб заявил, что боец после серьёзных поражений не сможет вернуть былые кондиции, потому что пик формы остался позади.

«Я здесь не соглашусь с Хабибом. Не спорю, бывает, теряешь искру, теряешь мотивацию, кураж, самое главное, и становится тяжело сконцентрироваться, настраиваться. Тогда да», — сказал Шлеменко в интервью на канале «Разрешите вас перебить» в YouTube.

Ранее Хабиб поделился с подписчиками своего «инстаграма» архивной фотографией: на снимке изображены легковес UFC Ислам Махачев и Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба.

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