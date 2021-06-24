Украинка Овчинникова ответила на реплику подписчика под фото с россиянином Немковым

Украинская девушка-боец Bellator Елена Овчинникова ответила подписчику, оставившему комментарий под её фотографией с российским бойцом Вадимом Немковым, который является чемпионом организации в полутяжёлом весе.

«Даже не знаю, что написать… Просто лучшие! Круто, что Bellator собирает таких людей вместе», — подписала она фото.

«Расскажи, что спорт вне политики», — написал пользователь в комментариях.

«1000%! Мы все одна семья! Спорт объединяет, и это докажут многие сквозь года», — ответила спортсменка.

Фото: https://www.instagram.com/p/CQcnhzCleHa/

В настоящее время Немков принимает участие в Гран-при Bellator в полутяжёлом весе. Россиянин успешно преодолел четвертьфинальную стадию, победив Фила Дэвиса. Следующим соперником Немкова будет Энтони Джонсон. Напомним, в четвертьфинальном поединке Гран-при Bellator Джонсон досрочно победил Жозе Аугусто, остановив соперника во втором раунде. При этом Энтони был близок к досрочному поражению в первом раунде.