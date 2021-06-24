Джереми Хилл: спарринги с Ломаченко были потрясающими

Американский боксёр Джереми Хилл поделился впечталениями от работы с Василием Ломаченко. Хилл работал в тренировочном лагере украинского бывшего чемпиона мира в лёгком весе в качестве спарринг-партнёра.

Ломаченко в следующем поединке встретится с представителем Японии Масаёси Накатани. Бой Ломаченко — Накатани состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 26 на 27 июня мск.

«Спарринги с Ломой были потрясающие. Он мастер в том, что делает, он очень расчетлив, точен, ловок, быстр, технически здоров.



Я узнал очень много нового для себя, узнал секреты пребывания в матрице.



Я думаю, это будет отличный бой. Их стили очень разные, поэтому им обоим придется брать на себя контроль в ринге.



Я думаю, что Лома остановит Накатани, если нет, победит единогласным решением судей», — приводит слова Хилла Luckypunch.