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Джереми Хилл: спарринги с Ломаченко были потрясающими

Джереми Хилл: спарринги с Ломаченко были потрясающими
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Американский боксёр Джереми Хилл поделился впечталениями от работы с Василием Ломаченко. Хилл работал в тренировочном лагере украинского бывшего чемпиона мира в лёгком весе в качестве спарринг-партнёра.

Ломаченко в следующем поединке встретится с представителем Японии Масаёси Накатани. Бой Ломаченко — Накатани состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 26 на 27 июня мск.

«Спарринги с Ломой были потрясающие. Он мастер в том, что делает, он очень расчетлив, точен, ловок, быстр, технически здоров.

Я узнал очень много нового для себя, узнал секреты пребывания в матрице.

Я думаю, это будет отличный бой. Их стили очень разные, поэтому им обоим придется брать на себя контроль в ринге.

Я думаю, что Лома остановит Накатани, если нет, победит единогласным решением судей», — приводит слова Хилла Luckypunch.

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