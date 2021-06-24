Ломаченко прибыл в отель в Лас-Вегасе на огромном автомобиле. Видео
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Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко прибыл в Лас-Вегас (штат Невада, США), где в ближайшие выходные состоится его поединок с представителем Японии Масаёси Накатани. Бой Ломаченко — Накатани пройдёт в ночь с 26 на 27 июня мск.
В «Инстаграме» появилось видео прибытия Ломаченко в отель в Лас-Вегасе. Украинский спортсмен подъехал к зданию на огромном автомобиле.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Василия Ломаченко.
33-летний Василий Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, проиграв Теофимо Лопесу единогласным решением судей. Всего на счету Василия 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и два поражения.
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