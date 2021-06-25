Кевин Ли отказался от боя с Шоном Брэди из-за травмы

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевин Ли сообщил об отказе от боя с Шоном Брэди из-за травмы и выразил надежду, что поединок будет перенесён на август.



«Все знают, как упорно я работал, чтобы провести этот бой. Было проделано очень много работы, но на прошлой неделе я повредил рёбра. Хочу извиниться перед тренерами, UFC и Шоном Брэди. Надеюсь, мы сможем провести бой 7 августа в Хьюстоне», — написал Кевин Ли в своём «инстаграме».



Бой должен был пройти в ночь на 11 июля на турнире UFC 264.



В последних шести боях Ли потерпел четыре поражения. На счету Брэди четыре боя в UFC, во всех четырёх он одержал победы.



Главным боем на турнире UFC 264 станет третий поединок экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Дастина Порье. Планируется, что мероприятие на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США) посетят более 20 тыс. зрителей. Все билеты на поединок были распроданы через несколько секунд после старта продаж.