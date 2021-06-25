Кевин Ли отказался от боя с Шоном Брэди из-за травмы

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевин Ли сообщил об отказе от боя с Шоном Брэди из-за травмы и выразил надежду, что поединок будет перенесён на август.
«Все знают, как упорно я работал, чтобы провести этот бой. Было проделано очень много работы, но на прошлой неделе я повредил рёбра. Хочу извиниться перед тренерами, UFC и Шоном Брэди. Надеюсь, мы сможем провести бой 7 августа в Хьюстоне», — написал Кевин Ли в своём «инстаграме».
Бой должен был пройти в ночь на 11 июля на турнире UFC 264.
В последних шести боях Ли потерпел четыре поражения. На счету Брэди четыре боя в UFC, во всех четырёх он одержал победы.
Главным боем на турнире UFC 264 станет третий поединок экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Дастина Порье. Планируется, что мероприятие на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США) посетят более 20 тыс. зрителей. Все билеты на поединок были распроданы через несколько секунд после старта продаж.
- 25 июня 2021
-
13:02
-
13:02
-
11:54
-
11:42
-
11:02
-
10:54
-
09:52
-
09:50
-
09:30
-
09:02
-
09:01
-
08:40
-
08:00
-
00:32
- 24 июня 2021
-
23:20
-
22:31
-
22:10
-
21:05
-
20:32
-
19:31
-
19:21
-
18:58
-
18:01
-
16:53
-
16:37
-
15:47
-
15:44
-
14:42
-
14:29
-
14:09
-
13:34
-
13:00
-
12:54
-
12:43
-
11:50